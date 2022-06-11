شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء مشهور عن تغريم لاعبى المنتخب: كل شيء وارد والقرارت ستكون لصالح الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن هناك اجتماع و سيتم اتخاذ بعض القرارات الهامة لصالح الكرة المصرية في الفترة المقبلة .

وعلق اللواء محمد حلمى مشهور خلال تصريحات خاصة لليوم السابع على أنباء توقيع عقوبة مالية على لاعبى المنتخب عقب الهزيمة أمام إثيوبيا قائلا " كل شيء وارد و جميع المقترحات موجودة للمناقشة باجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى".

و عقد اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع ما يلى:-

مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات المهمة والحاسمة فى جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات المهمة داخل الاتحاد.