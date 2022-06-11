شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 11 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 11 / 6 / 2022 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها قيام امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنفي التفاوض مع السوداني اطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق سموحة بعد تردد انباء ونشر صورة للاعب داخل الزمالك.

تدريبات فنية خاصة للاعبى الزمالك.. والتسديد أهم ملامح المران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاستفادة من الكرات الثابتة والضربات الركنية، كما ركز على الألعاب الرأسية والتصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خاصة لتسديد ركلات الجزاء؛ على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، وشهدت الفقرة التي أشرف عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق في تصويب ركلات الجزاء على مرمى محمد عواد.

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أطهر الطاهر

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التى وردت حول وجود مفاوضات من إدارة القلعة البيضاء مع السودانى أطهر الطاهر المحترف ضمن صفوف فريق سموحة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيريرا يقسم لاعبى الزمالك إلى ثلاث مجموعات وتألق شيكابالا وأوباما

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وركز الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على التمرير السريع والضغط على المنافس واسترجاع الكرة ثم بداية الهجمة مرة أخرى، وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال هذه الفقرة.

فقرة بدنية خاصة للاعبى الزمالك استعداداً لمواجهة الداخلية

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل خوض فقرة بدنية بالكرة وبدونها.

أوناجم والمثلوثي يواصلان التأهيل على هامش مران الزمالك

واصل محمد أوناجم وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

‏مسحة طبية جديدة لـ فتوح قبل العودة لتدريبات الزمالك

يخضع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمسحة طبية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك للاطمئنان على حالة فتوح بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع اللاعب لمسحة أخيرة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.

فيريرا يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك قبل المران استعدادًا للداخلية

عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين الجهاز الفني واللاعبين حول برنامج المران اليوم، حيث حرص فيريرا على شرح بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها.

فيريرا يضع برنامجا تأهيليا لـ فتوح فى الزمالك استعدادًا للقمة

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لتجهيزه فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، فى الجولة الـ20 من الدوري.

السيرة الذاتية للإسبانى خوسيه حكم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصرى يوم 19 يونيو.

دقدوق مدافع الصفاقسى التونسى معروض على القطبين

عُرض حسام دقدوق، مدافع فريق الصفاقسي التونسي، على قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، من أجل تقييمه تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر، خاصة أن الأزمة المالية التى يعاني منها الصفاقسي حالت دون تجديد عقد اللاعب، وتلقى دقدوق عرضا رسميا من شريف تيراسبول، بطل الدوري المولدوفي، إلا أن اللاعب فضل انتظار عروض أفضل.

تعرف على طبيعة إصابة إمام عاشور بعد استبعاده من ودية المنتخب وكوريا الجنوبية

تعرض إمام عاشور، لاعب وسط فريق الزمالك ومنتخب مصر، للإصابة أدت لاستبعاده من رحلة السفر مع الفراعنة إلى كوريا لخوض المباراة الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن الجهاز الطبى تواصل مع إمام عاشور وعلم أن إصابته عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً مكثفاً الفترة الحالية من أجل تجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها 19 من الشهر الجارى.