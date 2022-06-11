شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالسلوم قبل مواجهة الأهلي: الطريق إلى الكأس لم يكن سهلاً يتبقى التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض نادي المصري بالسلوم أحد أندية القسم الثاني، مشواره فى بطولة كأس مصر قبل مواجهة النقاد الأهلي غدًا في دور 32 من المسابقة.



ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري بالسلوم على حسابه على موقع "تويتر": فيديو لمشوار الفريق في الكأس معلقا عليه: الطريق إلى الكأس لم يكن سهلاً، لكننا وصلنا.. كل ما يتبقى الآن هو التركيـــز".

وضمت قائمة المصري بالسلوم 20 لاعباً هم: "أحمد عبدالفتاح – محمود عبدالمنصف – أشرف أنور – أحمد الحسيني – محمد علي عباس – إسلام سمير – إسلام سري – كاظم باليمو – أحمد محمد فؤاد – محمد عبد الله جبل – حسين حسني – محمود جمعة – موسي افريم – أحمد علي الونش – محمد عزت – علي الجنايني – عبدالرحمن حماد – جابر سالم – عمرو ناصر – باسم عبدالعزيز".

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة حاسمة اليوم، السبت، مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من المغرب، عقب انتهاء مشاركته في دورة تدريبية هناك، حيث تأخرت عودة المدرب الجنوب أفريقي لمدة 24 ساعة بسبب حجز تذاكر الطيران على الرحلات القادمة من المغرب، بعدما كان مقررا الاجتماع معه أمس الجمعة.