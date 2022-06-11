شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة وهاني الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام المصري بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بالثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني لقيادة دفاع الفريق الأحمر في مباراته ضد المصري بالسلوم غدًا الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة المصري بالسلوم بسبب انضمام عدد من لاعبيه لمنتخبات بلادهم وإصابة البعض، حيث يغيب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بسبب التواجد مع منتخب مصر، بينما يغيب بدر بانون ومحمد عبد المنعم للإصابة.

وأكدت رابطة الأندية، فى بيان لها منذ قليل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.

يذكر أن الأهلي هو صاحب تنظيم مباراة القمة القادمة لذلك ستقام المباراة على استاد الأهلي والسلام، باعتباره الملعب الرسمي للفريق الأحمر.