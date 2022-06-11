شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا للدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة المقاولون العرب يوم الجمعة القادم لحساب منافسات الجولة 22 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق، قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس عقب الوديتين اللتين خاضهما أمام الداخلية والبنك الأهلي بالقاهرة.

بدأ المران باجتماع مطول بين الجهاز الفني واللاعبين لتأكيد أهمية عودة الانتصارات للفريق لتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة.

كما حرص الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات الجري حول الملعب إضافة إلى تدريبات التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وأخرى على التسديد من مسافات بعيدة.

وخصص الجهاز الفني تدريبات استهدفت على إصلاح بعض الأخطاء، منها كيفية التمركز الصحيح، وتجنب ارتكاب الأخطاء في الأماكن القريبة من المرمى.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية بجانب منحهم التوجيهات والتعليمات بشكل مستمر.