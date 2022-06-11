شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد الهانى سليمان ومروان حمدي قبل مواجهة الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اليوم السبت، تحت قيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى، لتدريباته اليومية على ملاعب النادى بسموحة، عقب الراحة السلبية 48 ساعة التى منحها بسيونى للاعبين.

وعاد الثنائى الهانى سليمان حارس الفريق، ومروان حمدى مهاجم الفريق وهدافه، للتدريبات بعد غياب أكثر من أسبوع؛ بسبب الإصابة، حيث كان يعانى الهانى سليمان من تمزق فى الأمامية، بينما يعانى مروان من تمزق فى عضلات الصدر.

ويستعد سموحة لمباراه طلائع الجيش والمقرر لها 17 يونيو الجارى، بملعب الطلائع ويتدرب الفريق على فترة واحدة الخامسة عصرا.

ويسعى عبد الحميد بسيونى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لضمان المنافسة على المربع الذهبى والمشاركة فى البطولة الأفريقية.