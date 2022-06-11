الامارات | قاضية أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو في لاس فيجاس

شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو في لاس فيجاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شبكة سكاي البريطانية إن قاضية أميركية رفضت دعوى قضائية بالاغتصاب ضد كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في لاس فيجاس اليوم السبت.

ويأتي الحكم بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان المدعين أن رونالدو لن يواجه أي تهمة في لاس فيجاس تتعلق بالمزاعم التي لا يمكن إثباتها بشكل قاطع.

وكانت كاثرين مايورجا أقامت دعوى مدنية في سبتمبر أيلول 2018 في نيفادا تتهم رونالدو باغتصابها في فندق في لاس فيجاس في 2009 قبل أن يدفع لها 375 ألف دولار مقابل التكتم على الأمر.

ودفع رونالدو ببراءته، رفضت القاضية الأميركية جينفر دورسي الدعوى يوم الجمعة بسبب الطريقة التي تم الحصول بها على المستندات.

وقالت القاضية إن رفض قضية مع عدم خيار لإقامتها مرة أخرى عقوبة قاسية وإن رونالدو تضرر من سلوك ليزلي مارك ستوفال محامية مايورجا.

وأضافت القاضية في حكمها "أجد أن طريقة الحصول على هذه الوثائق والاستمرار في استخدامها كان عن سوء نية، استبعاد ستوفال لن يعالج الضرر الذي لحق برونالدو لأن المستندات المختلسة ومحتوياتها السرية تم نسجها في نسيج مطالبات (المدعية)".

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