تايكوندو الشباب وأبها يتقاسمان كأس السوبر

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وجاء الهلال وصيفا للبطل بـ312 نقطة وذهبيتين، وحل الوحدة ثالثا بـ231 نقطة وذهبية واحدة، وفريق أبها رابعا بـ185 نقطة، وحصل فريق النجوم على جائزة الفريق المثالي.وفي فئة الشباب، غرد فريق أبها (زعيم الجنوب) وحيدا بالصدارة متربعا على القمة بـ464 نقطة وثلاث ذهبيات، وحل وج ثانيا بـ313 نقطة وذهبية، والهلال ثالثا بـ261 نقطة وذهبيتين، والفرع رابعا بـ236 نقطة وذهبية، وحصل فريق الوطن على جائزة الفريق المثالي.
وتوج الأبطال رئيس الاتحاد العميد شداد العمري بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس نادي الشباب والترجي خالد البلطان وحسين الدار وعدد من الشخصيات الرياضية. وجرت المنافسات على صالة وزارة الرياضة بالرياض (الصالة الخضراء).
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