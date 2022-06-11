أولمبي الأخضر يسعى لعبور فيتنام في ربع نهائي آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عاما) اليوم نظيره الفيتنامي، على ملعب لوكوموتيف في دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا، التي تحتضن أوزبكستان منافساتها.

وكان الأخضر تأهل إلى دور ربع النهائي متصدرا مجموعته الرابعة، فيما جاء تأهل منتخب فيتنام بعد أن حل وصيفا في مجموعته الثالثة.

ويعول سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي، كثيرا على الثنائي المنضم أخيرا لصفوف الفريق والمتمثل في الهداف وقائد خط الهجوم فراس البريكان، وحسان تمبكتي كمصدر أمان في المناطق الخلفية.

يذكر أن المنتخب الأولمبي حقق رقما قياسيا قبيل مواجهة المنتخب الفيتنامي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، حيث اكتسح الأخضر منتخب طاجيكستان بخماسية دون مقابل، ثم تعادل مع المنتخب الياباني بدون أهداف، وتغلب على منتخب الإمارات بهدفين دون رد.

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة، إذ يعد الأخضر أول منتخب يحقق شباكا نظيفة في دور المجموعات في تاريخ البطولة.

وسيواجه منتخب اليابان اليوم كوريا الجنوبية بعدما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان، وذلك مع ختام منافسات الدور الأول الخميس الماضي.