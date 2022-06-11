الإصابة تغيب أمين بخاري 4 أشهر

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وخاض بخاري 10 مباريات في دوري الأمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي النصر أمس أن حارس المرمى «أمين بخاري» سيغيب عن الفريق لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر بسبب الإصابة. وخضع بخاري لعملية جراحية على مستوى الكتف أمس تكللت بالنجاح، وسيخضع للعلاج الطبي والتأهيلي لمدة قد تصل إلى 4 أشهر.وخاض بخاري 10 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، 8 منها لعبها بشكل أساسي، وخرج في مباراتين بشباك نظيفة. ويستعد النصر لمواجهة الحزم في الجولة 29 من الدوري، والمقررة 18 يونيو الحالي، قبل أن يواجه الفتح في الجولة الأخيرة المقررة 23 يونيو.

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