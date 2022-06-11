شكرا لقرائتكم خبر سيبولدي يتنفس الصعداء بعودة دانكلير لدفاع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته للجولتين الأخيرتين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي، واللتان تعدان منعطفا هاما في تاريخ الفريق الذي يقبع ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط.

واستغل الأهلي فترة التوقف في مواجهة ودية جمعته بالجونة المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وقف من خلالها المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي على جاهزية لاعبيه الفنية واللياقية من خلال مستوياتهم أثناء المباراة.

من جهته يسعى سيبولدي لتكثيف التدريبات خلال هذا الأسبوع على رفع معدل التركيز لدى لاعبيه لحل مشكلة الفرص الضائعة الكثيرة خلال مجريات المباريات الثلاث الماضية والتي كلفت الفريق وجعلته يخرج بثلاث نقاط فقط من أصل 9 وكل هذا قبل مواجهة الرائد المقبلة ضمن لقاءات الجولة 29 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى استعاد الفريق خدمات المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا بعد تعافيه من الإصابة التي حرمت الفريق من خدماته خلال الجولات الثلاث الماضية، وينتظر أن يجري الجهاز الطبي اختبارات طبية أخيرة للمدافع البرازيلي قبل إعطائه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية لتجهيزه للعودة لخوض المباريات مع الفريق ابتداء من لقاء الرائد القادم.