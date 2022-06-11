شكرا لقرائتكم خبر 70 % مسارات جديدة في رالي داكار السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لرالي داكار السعودية، والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن استضافة النسخة 45 من منافسات رالي داكار السعودية 2023، وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر المقبل وحتى 15 يناير 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد (عبر الاتصال المرئي) للإعلان عن عودة منافسات الرالي، والذي سينطلق من مخيم على شواطيء البحر الأحمر، ليعبر المملكة من شرقها إلى غربها، ويجتازخلاله المتسابقون 14 مرحلة، إضافة إلى مرحلة تمهيدية واحدة على مدار 15 يوما من المنافسات، منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي إحداها ماراثونية، والتي تسبق التوجه نحو الدمام، على أن يكون المنحنى الأخير للسباق في يوم 15 يناير 2023.

مسارات جديدة

ويتميز رالي داكار السعودية 2023 بمسارات جديدة بنسبة 70%، يتخللها العديد المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ ليفتح المجال أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في المملكة، كما سيخوض المتنافسون تحديات جديدة من شأنها رفع مستوى التشويق والحماس، ويعتبر مساررالي داكار السعودية 2023 هو الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، بمسافة تقدر بنحو 5000 كلم، ويتراوح طول المراحل الخاصة بين 350 – 500 كم، بعد تقليل مسافة مراحل الربط على طول المسار.

حدث عالمي استثنائي

وبهذه المناسبة، أشار وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أهمية استضافة رالي داكار باعتباره علامة فارقة على خارطة الرياضة السعودية، والتي أسهمت في جذب أنظار العالم نحو المملكة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواصلة سلسلة النجاحات المتتالية التي حققتها المملكة بهمة وعزيمة أبنائها، وإمكاناتها المتفردة.

وقال «يبرز رالي داكار كحدث عالمي استثنائي، تستضيفه المملكة بالكامل للعام الرابع على التوالي، وسنسعى هذا العام إلى تسخير الخِبرات التي اكتسبناها في تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي الكبير؛ لتجسيد توجيهات القيادة والرؤية السديدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتأكيد إمكانات المملكة العالية، وريادتها في احتضان وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

تسلم طلبات المشاركة

وبدأ المنظمون في تسلم طلبات المشاركة في النسخة 45 من رالي داكار السعودية، على أن يتم إغلاق باب تقديم الطلبات في الـ 31 من أكتوبر المقبل. فيما سيتم إجراء الفحوصات الفنية والإدارية على مدار 3 أيام اعتباراً من 28 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وسيبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة يومي 27 و28 ديسمبر المقبل على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح 31 ديسمبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية 1 يناير.

وكانت المملكة قد استضافت منافسات رالي داكار السعودية في شهر يناير الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين، حيث استقطبت أكثر من 1000 مشارك يمثلون 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، على مدار 14 يوما من المغامرة والتحدي خلال 12 مرحلة، تنافس خلالها السائقون في 6 فئات.

النسخة 45 من منافسات رالي داكار السعودية 2023:

