كاري يقود واريورز للتعادل مع بوسطن سلتيكس

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وقدم كاري أحد أقوى عروضه في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) ليقود واريورز إلى الانتصار الثاني في المواجهة ويتعادل الفريقان بذلك 2 / 2.وبعد يومين من تعرضه لإصابة في القدم خلال المباراة الثالثة بالمواجهة، حقق كاري عودة قوية وسجل ثالث أفضل رقم له في الأدوار الإقصائية.
وسجل أندرو ويجينز 17 نقطة و16 متابعة لواريورز الذي يحتضن المباراة الخامسة في المواجهة مساء الاثنين، بينما تقام المباراة السادسة على ملعب بوسطن سلتيكس مساء الخميس.
وفي حال استمرار المواجهة للمباراة السابعة، فسيحتضنها جولدن ستيت واريورز على ملعبه.
وكان جايسون تاتوم أبرز عناصر سلتيكس خلال المباراة وسجل للفريق 23 نقطة و11 متابعة وأضاف جايلن براون 21 نقطة.
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