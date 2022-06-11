كاري يقود واريورز للتعادل مع بوسطن سلتيكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل النجم ستيفن كاري 43 نقطة ليقود جولدن ستيت واريورز للفوز على بوسطن سلتيكس 107 / 97 مساء الجمعة في المباراة الرابعة بمواجهة الفريقين في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقدم كاري أحد أقوى عروضه في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) ليقود واريورز إلى الانتصار الثاني في المواجهة ويتعادل الفريقان بذلك 2 / 2.

وبعد يومين من تعرضه لإصابة في القدم خلال المباراة الثالثة بالمواجهة، حقق كاري عودة قوية وسجل ثالث أفضل رقم له في الأدوار الإقصائية.

وسجل أندرو ويجينز 17 نقطة و16 متابعة لواريورز الذي يحتضن المباراة الخامسة في المواجهة مساء الاثنين، بينما تقام المباراة السادسة على ملعب بوسطن سلتيكس مساء الخميس.

وفي حال استمرار المواجهة للمباراة السابعة، فسيحتضنها جولدن ستيت واريورز على ملعبه.

وكان جايسون تاتوم أبرز عناصر سلتيكس خلال المباراة وسجل للفريق 23 نقطة و11 متابعة وأضاف جايلن براون 21 نقطة.