ليفربول يرصد 100 مليون يورو لضم الأوروجوياني داروين نونيز

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وأكد الصحفي الإيطالي الشهير، فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، بأن بنفيكا تلقى بالفعل عرضا رسميا من ليفربول لضم نونيز، البالغ من العمر 22 عاما.وتقدم ليفربول بعرض قيمته 80 مليون يورو، مع وجود مناقشات حالية بخصوص مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، يتعلق ببند الإضافات والحوافز.
ويتفاوض ليفربول أيضا بخصوص طريقة دفع هذا المبلغ الضخم، حيث يريد أن يكون ذلك عبر أقساط تدفع على مدار 5 سنوات.
وحال انتقال نونيز إلى ليفربول بهذا المبلغ، الذي قد يصل إلى 100 مليون يورو بحساب الإضافات والحوافز، فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.
وفي هذه الحالة، فإن نونيز سيحطم صفقة انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 84.5 مليون يورو.
بطاقة داروين نونيز:
- يلعب داروين نونيز في مركز قلب الهجوم «رأس حربة»، كما يتم توظيفه أيضا كجناح أو صانع ألعاب.
- نشأ نونيز في أكاديمية نادي بينيارول، أحد أكبر أندية الأوروجواي.
- تدرج في الفئات السنية حتى وصوله للفريق الأول في عام 2018.
- انتقل في العام التالي، إلى أوروبا من بوابة ألميريا الإسباني، الذي دفع 13 مليون يورو مقابل التعاقد معه.
- تألق نونيز بشكل لافت مع ألميريا، حيث سجل 16 هدفا وصنع 3 أهداف خلال 32 مباراة مع الفريق الأندلسي.
- رحل نونيز، خلال صيف 2020، إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2025.
- شارك مع بنفيكا في 84 مباراة أحرز خلالها 74 هدفا وصنع 16 هدفا.
- بدأ نونيز مسيرته مع منتخب الأوروجواي عام 2019.
- شارك في 11 مباراة سجل خلالها هدفين.
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