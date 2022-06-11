ليفربول يرصد 100 مليون يورو لضم الأوروجوياني داروين نونيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتدعيم خطه الهجومي، تحسبا للرحيل المتوقع للسنغالي ساديو ماني صوب بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، يسعى نادي ليفربول لضم الأوروجوياني، داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير، فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، بأن بنفيكا تلقى بالفعل عرضا رسميا من ليفربول لضم نونيز، البالغ من العمر 22 عاما.

وتقدم ليفربول بعرض قيمته 80 مليون يورو، مع وجود مناقشات حالية بخصوص مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، يتعلق ببند الإضافات والحوافز.

ويتفاوض ليفربول أيضا بخصوص طريقة دفع هذا المبلغ الضخم، حيث يريد أن يكون ذلك عبر أقساط تدفع على مدار 5 سنوات.

وحال انتقال نونيز إلى ليفربول بهذا المبلغ، الذي قد يصل إلى 100 مليون يورو بحساب الإضافات والحوافز، فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وفي هذه الحالة، فإن نونيز سيحطم صفقة انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 84.5 مليون يورو.

بطاقة داروين نونيز:

