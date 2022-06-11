شكرا لقرائتكم خبر فترة غداء أطول لمشاهدة مباراة كوستاريكا المؤهلة لكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز موظفي الحكومة فترة أطول لتناول وجبة الغداء الثلاثاء المقبل، كي يتمكنوا من مشاهدة مباراة منتخب بلادهم مع نيوزيلندا في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال الرئيس تشافير عبر وسائل التواصل الاجتماعي «على بعد أكثر من 13 ألف كلم، سوف ينزل 11 محاربا أرض الملعب لتحقيق تأهل تاريخي. بالطبع نريد جميعا مشاهدة المباراة».

وسوف يكون الفائز بالمباراة التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، آخر المتأهلين لكأس العالم التي تقام خلال نوفمبر وديسمبر.

وينضم الفائز من مباراة الملحق إلى المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا وإسبانيا واليابان. في حين تقام الاثنين المقبل مباراة بين أستراليا وبيرو لحجز المقعد المتبقي في المجموعة الرابعة.