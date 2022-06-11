وسائل إعلام: اتحاد الكرة يستقر على إقالة إيهاب جلال من تدريب الفراعنة.. والإعلان الأربعاء المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، استقرت على إنهاء التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر داخل اتحاد الكرة، قولها إن مسئولي الجبلاية استقروا على إنهاء التعاقد مع إيهاب جلال، وذلك بعد خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حسم قراره بشكل نهائي بشأن إيهاب جلال، حيث من المنتظر أن يتم إعلان إقالته بشكل رسمي عقب عودة بعثة المنتخب من رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الكرة قد يعلن رحيل إيهاب جلال رسمياً يوم الأربعاء المقبل، أو في اليوم التالي عقب انتهاء الاجتماع المنتظر للمجلس.

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة اعتزام مجلس الإدارة عقد جلسة الخميس المقبل، استكمالًا لجلسة المجلس لطارئة التي عقدت أمس الجمعة، والتي جاءت لمناقشة تداعيات الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر يوم الخميس الماضي أمام إثيوبيا.

وجاء ارتباط منتخب مصر بخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل، ليؤجل قرار الإطاحة بالمدرب إيهاب جلال، بعدما تم استبعاد فرضية الاعتذار عن خوض المباراة الودية.

يشار إلى أن خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا تسببت في تراجع الفراعنة إلى المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها صيف العام المقبل في دولة كوت ديفوار.