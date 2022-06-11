محمد صلاح يتحدث عن الكرة الذهبية وأحلامه في عالم الكرة.. ونظامه الغذائي الصارم

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، عن الكرة الذهبية، معرباً عن رغبته في الفوز بها، ليصبح أول إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الليبيري جورج ويا.

وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، قال محمد صلاح "صدمت بترتيبي في عام 2021 (السابع)، وبالنسبة لهذا العام فالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا تحتسب ضدي حتى لو لعبت مباراة جيدة، لكنها لا تلغي كل ما حققته منذ شهور".

وأضاف نجم ليفربول: "دعونا ننتظر التصويت، وإذا لم أفز بالكرة الذهبية عام 2022 فسأفعل كل ما بوسعي لأكون اللاعب التالي الذي يفوز بذلك اللقب".

وأشار صلاح إلى أن ليفربول كان يستحق التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "استحقينا الفوز أمام ريال مدريد، وأتيحت لنا العديد من الفرص. أتيحت لي فرصتان أو ثلاث، لكن تيبو كورتوا (حارس الريال) تصدى لهجماتنا بشكل لا يصدق. لقد كانت ليلته".

من ناحية أخرى، قال نجم ليفربول إنه يمارس التأمل يومياً لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة، لمساعدته على التركيز في الملعب.

وأضاف صلاح: "خصصت غرفتين في منزلنا لآلات اللياقة البدنية المختلفة، كما أنه بمقدوري الخضوع للعلاج بالتبريد في المنزل، وهناك غرفة للضغط العالي".

وتابع: "أسعى باستمرار لتحسين حالتي البدنية. زوجتي تقول إنني أقضي وقتا أطول مع أجهزتي أكثر من وقتي معها".

كما تحدث قائد منتخب مصر خلال المقابلة عن نظامه الغذائي الصارم، موضحاً أنه "رغم حبه للبرجر، فإنه يجتهد في تناول الطعام الصحي"، مضيفاً: "أحب البروكلي والبطاطا الحلوة والأسماك والدجاج والسلطة. عندما آكل في مطعم كبير بلندن فإنني أختار السوشي، كما أنني أتناول البيتزا مرة في الشهر على الأكثر".

وعن سبب خلع قميصه بعد تسجيل الأهداف كنوع من الاحتفال، قال صلاح إنه يشعر بالرضا عن جسده، خاصة بعد كل عمله الشاق: "عندما تقاتل بشدة لبناء جسم مثالي، لا داعي للخجل".

وعن أحلامه في عالم الساحرة المستديرة، قال محمد صلاح: "مثل باقي اللاعبين، أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم. في ليفربول ندعم بعضنا، يجب أن أكون مثالا للاعبي الفريق، فأكون أول من يضغط ويضحي بنفسه من أجل الفريق".

كما أشاد صلاح بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، مؤكداً أن المهاجم الفرنسي هو أحد أكثر اللاعبين اكتمالاً في تشكيلة الفريق الإسباني، واصفاً إياه بأنه "لا يرى نفسه مجرد هداف، إنه يعلم أنه يؤثر في كل جانب من جوانب مباريات ريال مدريد".