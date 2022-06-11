شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد كوريا الجنوبية.. ماذا قدم الفراعنة في 5 مواجهات سابقة بين المنتخبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى منتخبا مصر وكوريا الجنوبية، قبل مواجهة الثلاثاء المقبل، في خمس مباريات سابقة، حقق فيها الفراعنة الفوز في مباراتين مقابل انتصارين لكوريا الجنوبية، وتعادل وحيد.

وخاض منتخب مصر مباراتين رسمتين أمام كوريا من قبل الأولى كانت عام 1964 خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 1964، والثانية في كأس الأفرو آسيوية للمنتخبات، وحقق فيها منتخب كوريا الجنوبية الفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وخاض المنتخبان ثلاث مباريات ودية فازت كوريا في لقائين منهما بنتيجة 2-1، 1-0، بينما فاز منتخب مصر في آخر مواجهة بينهما بهدف من توقيع عماد متعب في لقاء أقيم عام 2005.

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية؛ بسبب الإصابات والإجهاد، وهم: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح، وحمدى فتحى، وإمام عاشور، ومحمود تريزيجيه، وعمر مرموش.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، تدريبا فى الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة، فى إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري.