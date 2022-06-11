شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمباراة المصري بالسلوم في الكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت ضمن تحضيراته لمواجهة المصري بالسلوم غدا الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل إعلان قائمة المباراة ودخول الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد الفنادق.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.