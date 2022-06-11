شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمباراة المصري بالسلوم في الكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت ضمن تحضيراته لمواجهة المصري بالسلوم غدا الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل إعلان قائمة المباراة ودخول الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد الفنادق.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.