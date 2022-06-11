شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. هيثم كمال يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، فى تجديد تعاقد هيثم كمال، لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة السلة ومنتخب مصر القومى، وأحد أفضل اللاعبين بمصر في هذا المركز، وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

ووافق "هيثم" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى ولجنة كرة السلة، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تجديد التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2024-2025.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشار اللاعب إلى أنه أحد أبناء هذا النادي العريق، وأعرب عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر، وأكد أنه وزملاءه نجوم الفريق سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة.