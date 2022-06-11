شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مباراة المصري بالسلوم في الكأس.. ظهور بانون وغياب لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

فيما شهدت القائمة غياب علي لطفي عن مباراة الغد.

فيما شهدت قائمة مباراة المصري بالسلوم عودة بدر بانون لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور.