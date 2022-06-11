الأهلي يعلن قائمة مباراة المصري بالسلوم في الكأس.. ظهور بانون وغياب لطفي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مباراة المصري بالسلوم في الكأس.. ظهور بانون وغياب لطفي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.
فيما شهدت القائمة غياب علي لطفي عن مباراة الغد.
فيما شهدت قائمة مباراة المصري بالسلوم عودة بدر بانون لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غياب استمر أكثر من 6 شهور.