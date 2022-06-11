شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يصل القاهرة 19 يونيو ويغيب عن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك القاهرة 19 يونيو الجاري قادماً من إسبانيا، بعد خوضه برنامجاً تأهيلياً بسبب آلام الركبة تسبب فى غيابه عن العديد من المباريات.

طارق حامد خاض فترة تأهيل مكثفة فى إسبانيا بموافقة نادى الزمالك للعودة سريعا إلى الملاعب، إلا أن عودته ستكون فى يوم مباراة الأهلي والزمالك، وهو ما يعنى عدم لحاقه بمباراة القمة رسمياً.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاستفادة من الكرات الثابتة والضربات الركنية.. كما ركز على الألعاب الرأسية والتصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خاصة لتسديد ركلات الجزاء؛ على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم ، وشهدت الفقرة التي أشرف عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق في تصويب ركلات الجزاء على مرمى محمد عواد.