شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع لاعبتي الزمالك والمعادى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى بتروجت فى التعاقد مع هند فتحي لاعبة نادى الزمالك لتنس الطاولة وأميرة يسري لاعبة نادي المعادي فى صفقة انتقال حر، لمواصلة عملية تدعيم فريق السيدات بعد التعاقد مع توأم تنس الطاولة بالنادى الأهلي مريم ومروة الهضيبي، للمنافسة على لقب الدورى العام.

هند فتحي حصلت على العديد من البطولات الأفريقية والعربية والمحلية، حيث حصلت فى 2018 على بطولة أفريقيا والعرب للفردى تحت 18 سنة وبطولة أفريقيا للفرق تحت 18 سنة.

وحصدت فى عام 2019 بطولة إفريقيا للفردي تحت 18 سنة، وبطولة أفريقيا للفرق تحت 18 و 21 سنة، وحصلت مع نادي الزمالك فى موسم 2019-2020 على البطولة العربية للسيدات وبطولة الدوري العام.

أميرة يسري حصلت على العديد من البطولات الأفريقية والعربية والمحلية، حيث حصلت في 2013 على بطولة إفريقيا للفردي والفرق تحت 15 سنة، وفي عام 2015 حصلت على بطولة إفريقيا للفرق تحت 18 سنة، وفي عام 2017 حصلت على البطولة العربية للفردي تحت 21 سنة، وفى عام 2018 حصدت لقب البطولة الأفريقية فردي والبطولة العربية فرق تحت 21 سنة.

كما حصلت على العديد من الميداليات المتنوعة على مستوى الجمهورية تحت 15 و 18 و 21 سيدات، وحصدت مع النادي الأهلي بطولة الدوري والكأس مواسم 2016-2017 و 2017-2018 و 2020-2021.