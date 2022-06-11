الامارات | القبض على كارازور لاعب شتوتجارت في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على كارازور لاعب شتوتجارت في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال شتوتجارت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت إنه تم إلقاء القبض على لاعبه أتكان كارازور خلال قضاء عطلته في إيبزا في إسبانيا.

ولم يوضح شتوتجارت سبب إلقاء القبض على اللاعب البالغ عمره 25 عاما والذي انضم للفريق في 2019 وخاض 24 في الموسم الحالي.

وأضاف شتوتجارت في بيان "تم إلقاء القبض على أتكان كارازور خلال عطلته في إيبزا.

"إنه ينفي تورطه في أي عمل غير مخالف للقانون. شتوتجارت يتواصل مع محامي اللاعب. مع استمرار التحقيقات في الوقت الحالي فالنادي لن يستطيع التعليق على الأمر".

وتفادى شتوتجارت الهبوط في الثواني الأخيرة من الجولة الأخيرة للموسم الحالي إذ أنهى الدوري في المركز 15.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news