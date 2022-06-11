الامارات | تعرف إلى أصغر دراج إماراتي يشارك في بطولة ياماها الأوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أصغر دراج إماراتي يشارك في بطولة ياماها الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الدراج الصغير محمد عبد العزيز بن لادن الإمارات في الجولة الرابعة من بطولة ياماها الأوروبية للدراجات النارية في إيطاليا ليكون بذلك أصغر لاعب يمثل الدولة بعد حصوله على فرصة ذهبية للمشاركة مع أبطال العالم في حلبة ميزانو الإيطالية.

يعد محمد "14 عاماً" أحد المواهب التي خرجت من مشروع "ميني جي بي" للدراجات النارية الذي تم تأسيسه بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب و يضم عددا كبيرا من الدراجين الذين يأملون في تحقيق طموحات الوصول للعالمية.

و أكد أنس المطوع مدير شركة "ميني جي بي" أن مشاركة محمد بن لادن في البطولة الأوروبية فتح باب الأمل لمزيد من المواهب الإماراتية في الوصول لهذا المستوى خاصة أن بداية تعلم سباقات الدراجات النارية يبدأ من عمر 10 سنوت وهو الأمر نفسه الذي نطمح من خلاله إلى تأسيس جيل محترف من الصغار و تأهيلهم للمشاركة في السباقات العالمية و رفع علم الدولة خارجياً.

وقال: " كان هدفنا أن يتواجد بطل إماراتي في المحفل العالمي لذلك قمنا بتأسيس المشروع الذي جاء بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب منذ ما يقرب من عامين وبات لنا مقر وحلبات للتدريب وطبقنا احتياطات السلامة وبدأنا استقطاب اللاعبين الهواة لتدريبهم على دراجات ميني جي بي كما قمنا باستقطاب هواة ومحترفي الدراجات النارية للتدريب وكان التركيز على صغار السن".

وأضاف:" لا يوجد لدينا جيل يلعب بدراجات نارية ميني جي بي وبالفعل بدأنا من المبتدئين وبعضهم لم يسبق له قيادة دراجة نارية وانضم إلينا عدد كبير من الصغار والكبار والهواة والمحترفين وبالممارسة تحسن الوضع خاصة مع تغيير الحلبات والأهم تطبيق التكنيك في حلبات مختلفة".

و نوه إلى أن الشركة نجحت في تنظيم عدد من البطولات و السباقات على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي وكانت أول بطولة هي بطولة الإمارات للميني جي بي والتي جرت في 5 حلبات مختلفة داخل الدولة وشارك فيها عدد من الدراجين المحترفين الأجانب والخليجيين بجانب الهواة وقال : "نهدف من ورائه الدمج بين مشاركة جميع المستويات في رفع مستوى الهواة و اكتساب خبرة المحترفين و الأجانب".

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