شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه يفتتحان بطولة الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأنطونيوس سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ،اليوم السبت، منافسات بطولة الدورى العالمى سيرياس A التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٠-١٢ يونيو الجارى بالصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولى.

حضر الافتتاح كل من طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولى، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربى للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولى، وبشير الشريف رئيس اتحاد البحر المتوسط، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وسليمان جو نائب رئيس الاتحاد الدولى، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التعاون مع الاتحاد المصرى للكاراتيه بالتنسيق مع الاتحاد الدولى فى تنظيم منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه سيرياس A ، وتحقيق النجاح لها على كافة المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية فى إطار مواصلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية فى ملف استضافة مختلف الأحداث والبطولات الدولية الكبرى.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين المشاركين بالبطولة، وطيب الإقامة لهم وللوفود المرافقة خلال التواجد فى بلدهم الثانى "مصر"، متمنياً التوفيق للاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى بالفوز فى مختلف منافسات البطولة التى ستشهد تنافساً كبيراً بين جميع المشاركين.

فيما أشاد رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه بالإمكانيات والمقومات التى تتمتع بها مصر ، والبنية الإنشائية الرياضية بها، والتسهيلات المُقدمة من أجل نجاح فعاليات الدورى العالمى للكاراتيه، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وعلى هامش افتتاح البطولة، قام كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه وضيوف الافتتاح بتكريم اللاعبين المعتزلين من نجوم منتخب مصر فى الكاراتيه، وهم :"البطلة الأوليمبية اللاعبة جيانا فاروق، اللاعبة سارة عاصم، اللاعبة شيماء أبو اليزيد، اللاعبة ياسمين حمدى، اللاعب أحمد أشرف".























