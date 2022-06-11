شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مباراة الأهلى والزمالك 19 يونيو فى استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رابطة الأندية، فى بيان لها منذ قليل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجارى، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.





يذكر أن الأهلي هو صاحب تنظيم مباراة القمة القادمة لذلك ستقام المباراة على استاد الأهلي والسلام، باعتباره الملعب الرسمي للفريق الأحمر.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.