شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأيروبيك يشارك فى بطولة العالم للجمباز بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر للجمباز فى بطولة العالم لجمباز الأيروبيك، التى تستضيفها البرتغال خلال الفترة من 13الى 19 يوليو 2022. وتضم بعثة منتخب الأيروبيك اللاعبين، باسل سامح وعمر أشرف ونورا الحناوي ومي أحمد وتقى محمد ويوسف ناصر وهنا احمد ومريم اسامة ومعتز ايهاب ، والمدربين محمد السيد عكاشة ويارا اشرف وايفا ساذلوبودا وكريستوف ديفالين والحكمة اية الله احمد سعد.

ويشارك فى البطولة 22 دولة وهي الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وكوريا والمجر وايطاليا واستراليا ورومانيا واوكرانيا وتركيا واليونان وبيرو وبلغاريا والبرازيل وسلوفاكيا وفنلندا والهند والصين والنمسا وانجلترا والتشيك ومصر.

وتغادر بعثة منتخب مصر لجمباز الايروبيك القاهرة غدا الاحد متوجه الي البرتغال فى اولي مشاركتها الدولية.

ويشهد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فاعليات البطولة.

وكان أمين عقد اجتماع مع بعثة منتخب الايروبيك والجهاز الفني قبل السفر لتحفيزهم على تقديم اداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر للايروبيك.