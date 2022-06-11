شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية خاصة للاعبى الزمالك.. والتسديد أهم ملامح المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الاستفادة من الكرات الثابتة والضربات الركنية، كما ركز على الألعاب الرأسية والتصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خاصة لتسديد ركلات الجزاء؛ على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، وشهدت الفقرة التي أشرف عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق في تصويب ركلات الجزاء على مرمى محمد عواد.

بينما قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وركز الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على التمرير السريع والضغط على المنافس واسترجاع الكرة ثم بداية الهجمة مرة أخرى.

و حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال هذه الفقرة.

كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، على هامش المران الجماعي اليوم السبت، وشهدت التقسيمة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تنفيذ اللاعبين بعض الأفكار الفنية قبل مواجهة الداخلية، وظهر الرباعي: محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الشافي ومحمد عواد ويوسف أوباما بشكل طيب خلال التقسيمة.

فيما واصل محمد أوناجم وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أوناجم والمثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، ثم خاضا فقرة خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة.

فيما خضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية، على هامش المران الجماعي اليوم ، وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل خوض فقرة بدنية بالكرة وبدونها.

فيما عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين الجهاز الفني واللاعبين حول برنامج المران اليوم، حيث حرص فيريرا على شرح بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.