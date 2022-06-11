شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية اليوم، السبت، لخوض المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية المحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع لـ70 ألف مشجع.

ونجح منتخب إثيوبيا فى التغلب على الفراعنة بنتيجة 2-0، ليذيقه مرارة الهزيمة الأولى فى عهد المدرب إيهاب جلال.

الهدف الأول لمنتخب إثيوبيا جاء بعد مرور 21 دقيقة على بداية اللقاء عن طريق داوا هوتيسا، فيما أضاف شيمليسى بيكيلى الهدف الثانى قبل نهاية الشوط الثانى بـ6 دقائق.

وظهر المنتخب المصرى بمستوى متدنى طوال أحداث المباراة، حيث غابت الخطورة أمام المرمى الإثيوبى فى أغلب الفترات.

وأقيمت بذات المجموعة مباراة أخرى، جمعت بين منتخبى غينيا ومالاوى، إذ حقق الأول فوزا قاتلا بهدف دون رد، سجله نابى كيتا، نجم ليفربول الإنجليزى، فى آخر الدقائق.

وبذلك تساوت كل فرق المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منها، لتنقض إثيوبيا على الصدارة بفارق الأهداف، يليها مالاوي وغينيا، فيما تذيل منتخب مصر الترتيب.

مواعيد مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الجولة الثالثة

مصر - مالاوى .. 19 سبتمبر

الجولة الرابعة

مالاوى - مصر.. 27 سبتمبر

الجولة الخامسة

غينيا - مصر.. 20 مارس

الجولة السادسة

مصر - إثيوبيا.. 28 مارس