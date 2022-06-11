شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخسر أمام إنبي بهدف نظيف ودياً استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أمام إنبي فى رابع التجارب الودية لذئاب الجبل استعدادا للدورى العام، وسجل هدف المباراة الوحيد عماد عمدة لاعب الفريق البترولي.

ويعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، بعد استغلال فترة التوقف الدولي الحالية فى خوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتي لا تقبل التهاون من لاعبى ذئاب الجبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الجاري فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل ا"لإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى.