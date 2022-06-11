شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سيد عيد مستمر فى قيادة الداخلية بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الداخلية الصاعد حديثاً للدورى الممتاز استمرار سيد عيد على رأس القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل بعد نجاحه فى العودة بالنادي للممتاز.

وعقد مسئولو الداخلية جلسة مع المدير الفني سيد عيد واستقروا على استمراره مع الفريق بالجهاز المعاون له، والذى يضم نافع السعيد مدربا عاما، ومحمد حجاج مدربا مساعدا، وهاشم الدسوقي مدرب حراس المرمى، ومحمود شكرى مديرا إداريا، وعماد مختار إداريا.

ويمتلك الداخلية أقوى خط هجوم فى المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعدما تمكن من تسجيل 48 هدفا وجمع بها 69 نقطة من 30 مباراة، ما ساهم فى عودة الفريق لدوري الأضواء والشهرة من جديد.

ويتسلح الداخلية بأنه أكثر الأندية تحقيقا للفوز في القسم الثانى بمجموعة بحرى برصيد 22 انتصارا، كما يحتفظ بأقل عدد من الهزائم في القسم الثاني بعدما تلقى 5 خسائر فقط فى مبارياته الـ30، وهو مؤشر لقوة الفريق قبل مواجهة الزمالك، ويقوده فنيا المخضرم سيد عيد الذى نجح في قيادة أكثر من نادٍ للصعود للدورى الممتاز.