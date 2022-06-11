شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة كوريا.. ماذا يفعل منتخب مصر فى المباريات الودية بشهر يونيو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل، فريق كوريا الجنوبية فى مباراة ودية ستقام فى العاصمة سيول، فى ثالث مباريات المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال.

ونجح إيهاب جلال فى قيادة المنتخب للفوز على غينيا بهدف نظيف فى الجولة الأولى، قبل أن يسقط أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين فى مباراة غريبة لم يظهر بها المنتخب بالشكل المطلوب.

وستكون مواجهة مصر مع كوريا هى الرابعة للمنتخب التى يخوضها فى شهر يونيو بشكل ودى منذ فترة كبيرة، حيث لعب 3 مباريات من قبل، وجاءت كالتالى..

مصر 5/ 1 البرازيل "2 يونيو"

مصر 0/ 2 تشيلي "6 يونيو"

مصر 2 /2 باراجواي "10 يونيو"

وجاءت قائمة المنتخب المسافرة إلى كوريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع : محمود الونش، محمود علاء، باهر المحمدي، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف، كريم حافظ، عمر جابر، عمر كمال

خط الوسط: أحمد حمدي، مهند لاشين، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد ابراهيم، أحمد سيد زيزو، أحمد رفعت، ابراهيم عادل، مصطفى شلبي

خط الهجوم: مصطفى محمد، أحمد عاطف