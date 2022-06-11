شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعسكر بالإسماعيلية 4 أيام قبل موقعة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية بدءًا من الإثنين المقبل ولمدة 4 أيام قبل السفر إلى الإسكندرية يوم الجمعة المقبل لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري المصري.

ويفتقد فريق المقاصة جهود علي المصري في مباراته القامة ضد الاتحاد السكندري بعد عودة مسابقة الدوري المصري، لظروف إيقافه بعد الحصول على الإنذار الثالث، ليتأكد غيابه عن موقعة زعيم الثغر بالدوري.

ويواصل فريق المقاصة تدريباته الجماعية على ملعب "دمو" بالفيوم ضمن التحضير لعودة مسابقة الدوري المصري.

ويستغل الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة عيد مرازيق، فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية، في تجهيز عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة، تمهيدا للاستعانة بهم في المباريات القادمة بعد عودة المسابقة.

وينوي الجهاز الفني للمقاصة تجهيز كلا من محمود عادل ومحمد الضرف وعلي غزال وكريم عبد النبي وأحمد رأفت ومحمد كمال ومحمود عقل وزياد أشرف، لاسيما بعدما غابوا عن المشاركة في الفترة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة عيد مرازيق، على خوض فترة إعداد مصغرة في الفترة القادمة ضمن التحضير لعودة منافسات الدوري، حيث تتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر ثلاث مباريات أمام منتخبات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.