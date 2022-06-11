شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أطهر الطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التى وردت حول وجود مفاوضات من إدارة القلعة البيضاء مع السودانى أطهر الطاهر المحترف ضمن صفوف فريق سموحة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أمير فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لتفاوض الزمالك مع أطهر الطاهر، مؤكدًا أن اللاعب لم يدخل الحسابات من الأساس، ولم تتم متابعته أو معرفة مستواه ولا يوجد أى تواصل معه.

تابع المشرف على الكرة، أن الزمالك نادى اجتماعى ومن المتوقع أن يكون اللاعب تواجد داخل مقر النادى برفقة أحد الأشخاص أو لأى غرض آخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون لاعبيه الدوليين.

واصل نادي الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.