شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم والمثلوثي يواصلان التأهيل على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد أوناجم وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أوناجم والمثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، ثم خاضا فقرة خفيفة بالجرى حول الملعب بالكرة.

فيما خضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية، على هامش المران الجماعي اليوم، وشهدت تركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل خوض فقرة بدنية بالكرة وبدونها.

فيما عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين الجهاز الفني واللاعبين حول برنامج المران اليوم، حيث حرص فيريرا على شرح بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لتجهيزه فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، فى الجولة الـ20 من الدوري.

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير قبل انضمامه للمنتخب الوطنى، ثم تعرض للإصابة بفيروس كورونا والتى أبعدته عن المشاركة مع المنتخب بصحبة محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة فى مواجهتى غينيا وإثيوبيا.

ويرغب الجهاز الفنى لفريق الزمالك فى تجهيز اللاعب جيدًا استعدادًا لقمة الدورى أمام الأهلى، لاسيما أن فتوح يعد من الركائز الأساسية بالفريق وغيابه سيؤثر على الأداء.