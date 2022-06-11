شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقسم لاعبى الزمالك إلى ثلاث مجموعات وتألق شيكابالا وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وركز الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على التمرير السريع والضغط على المنافس واسترجاع الكرة ثم بداية الهجمة مرة أخرى، وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال هذه الفقرة.

كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، على هامش المران الجماعي اليوم السبت، وشهدت التقسيمة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تنفيذ اللاعبين بعض الأفكار الفنية قبل مواجهة الداخلية، وظهر الرباعي: محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الشافي ومحمد عواد ويوسف أوباما بشكل طيب خلال التقسيمة.

فيما واصل محمد أوناجم وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أوناجم والمثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، ثم خاضا فقرة خفيفة بالجري حول الملعب بالكرة.

فيما خضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية، على هامش المران الجماعي اليوم ، وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رفع الحالة البدنية لجميع اللاعبين، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل خوض فقرة بدنية بالكرة وبدونها.