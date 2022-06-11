شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي وصيفا لبطولة موريشيوس للاسكواش بعد الهزيمة من لاعب بيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد الشوربجي، لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة موريشيوس للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال.

وخسر الشوربجي فى المباراة النهائية أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-9, 11-8.

يذكر أن البطلة المصرية الواعدة فريدة محمد توجت ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتي أقيمت خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 30 ألف دولار للسيدات.

وفازت فريدة محمد في المباراة النهائية على منافستها البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 6-11, 13-11, 6-11, 11-5.

وكانت فريدة قد فازت في مباراة الدور نصف النهائي على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6.