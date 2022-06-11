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نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم وإسماعيل للمصرى والمنصورة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الأهلي ضد المصري بالسلوم والمصري البورسعيدي ضد المنصورة، فى دور الـ32 من كأس مصر، والمقرر لهما غدا الأحد.

ويلتقي فريق المصري البوسعيدي بنظيره المنصورة في السادسة والنصف مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المقرر إقامته في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

وجاءت أطقم حكام مباراتي الغد في كأس مصر كالتالي:

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم: 
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مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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