شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء غد الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى يواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء 15 يونيو الجارى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر.

الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة المصرى بالسلوم فى الكأس

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، ضمن التحضير لمواجهة المصري بالسلوم غداً الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة 2022، حيث يعلن الجهاز الفني القائمة عقب نهاية المران ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لهذه المباراة.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على كل اللاعبين المقيدين بقائمته بخلاف اللاعبين الدوليين والأجانب الغائبين عن الفريق لظروف انضمامهم لمنتخباتهم التي تخوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث ينوي الجهاز الفني ضم اللاعبين الكبار وتدعيمهم بعدد من اللاعبين الشباب، كما حدث فى مباراة الفريق الأحمر الودية ضد الدفاع الجوي الثلاثاء الماضي والتى انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

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