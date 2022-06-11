شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة المنصورة استعدادا لمواجهة المصرى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار ياسر الكنانى، المدير الفنى لنادى المنصورة، 20 لاعباً فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غداً فى دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وجاءت قائمة المنصورة كالتالى: عاطف نصحى، إبراهيم عبد المقصود، أحمد أمين، حازم هانى، عبد الرحمن حسان، السيد عوض، كريم بدر، أحمد عبد العال، إسلام مرزوق، هانى الطامى، محمد عادل تيجانا، أحمد شاهين، فكرى عابد، هشام أسامة، ضياء السيد، شادى إسماعيل، نادر السيد، محمود جاب الله، وائل السعدنى، محمود حسانين.

من جهة أخهرى، طالب حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بعدم التركيز فى الأزمات الإدارية التى ضربت النادى مؤخراً، فى ظل توتر المفاوضات بين النادي ومعين الشعباني مدرب الفريق السابق، وهو ما أخر الإعلان بشكل رسمي عن تولى حسام حسن المسؤولية الفنية للمصري حتى الآن.

وأكد العميد أهمية مصالحة جماهير بورسعيد من خلال التأهل لثمن نهائي الكأس بعد النتائج السلبية الأخيرة التى قدمها المصري فى الدوري العام، محذراً من مفاجآت الكأس والتى تسببت فى خروج فرق كبيرة من النسخة الحالية، أبرزها فيوتشر.

ويفتقد النادي المصري اثنين من أهم عناصره الأساسية خلال اللقاء المرتقب، هما محمد عنتر صانع ألعاب الفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي انتهت بخسارة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وياسر حمد مدافع منتخب فلسطين وذلك لاستمراره فى معسكر منتخب بلاده الذى يشارك فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا.