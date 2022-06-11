شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالسلوم يصل القاهرة استعدادا للأهلي.. ويحذر: لا داعي للضجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق المصري بالسلوم إلى القاهرة قبل قليل استعدادا لمواجهة الأهلي المرتقبة فى كأس مصر، والمقرر لها غدا الأحد فى دور الـ32 من المسابقة.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي المصري بالسلوم معلنة وصول فريقها، "لا داعي للضجيج الضباع فى القاهرة".

من جهته أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق المصري بالسلوم، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المحدد لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

وضمت قائمة المصري بالسلوم 20 لاعباً هم: "احمد عبدالفتاح – محمود عبدالمنصف – اشرف أنور – احمد الحسيني – محمد علي عباس – اسلام سمير – اسلام سري – كاظم باليمو – احمد محمد فؤاد – محمد عبدالله جبل – حسين حسني – محمود جمعه – موسي افريم – احمد علي الونش – محمد عزت – علي الجنايني – عبدالرحمن حماد – جابر سالم – عمرو ناصر – باسم عبدالعزيز".

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة حاسمة اليوم، السبت، مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من المغرب، عقب انتهاء مشاركته في دورة تدريبية هناك، حيث تأخرت عودة المدرب الجنوب أفريقي لمدة 24 ساعة بسبب حجز تذاكر الطيران على الرحلات القادمة من المغرب، بعدما كان مقررا الاجتماع معه أمس الجمعة.