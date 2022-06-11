استبعاد 9 لاعبين.. إيهاب يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة كوريا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري، نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على ملعب سول كأس العالم.

ويتوجه منتخب مصر بقيادة ايهاب جلال، في السابعة مساء اليوم السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة، لمواجهتها وديًا.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

من جانبه، أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة المسافرة لكوريا، استعدادا لمواجهة المنتخبين.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب المسافرة لكوريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد عاطف - مصطفى محمد.

غيابات منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات و الإجهاد، وهم:

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

محمد النني

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمود تريزيجيه

عمر مرموش

وكان تلقى المنتخب الوطني قد تلقى خسارة مفاجئة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلتقي المنتخب المصري مع مالاوي فى المباراة القادمة بتصفيات أمم إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

يعاني منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني من عدد من الغيابات قبل مواجهة كوريا الجنوبية الودية.