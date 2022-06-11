موعد مباراة مصر وكوريا.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري، نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوريا، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على ملعب سول كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.

وكان تلقى المنتخب الوطني قد تلقى خسارة مفاجئة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلتقي المنتخب المصري مع مالاوي فى المباراة القادمة بتصفيات أمم إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

يعاني منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني من عدد من الغيابات قبل مواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ويتوجه منتخب مصر بقيادة ايهاب جلال، في السابعة مساء اليوم السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة، لمواجهتها وديًا يوم الثلاثاء المقبل.

غيابات منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية

وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات و الإجهاد، وهم:

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

محمد النني

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمود تريزيجيه

عمر مرموش

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب المسافرة لكوريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد عاطف - مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، الونش، كريم حافظ (أيمن أشرف)

خط الوسط: مهند لاشين - عمرو السولية - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد رفعت

الهجوم: مصطفى محمد

القناة الناقلة

من المقرر أن تُذاع مباراة كوريا الجنوبية ومصر الودية عبر قناة أون تايم سبورتس.