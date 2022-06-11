اتحاد الكرة يكشف عن حكم قمة الأهلي والزمالك المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إدارة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصرى يوم 19 يونيو.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بعد خوض 20 مباراة، بينمىا يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

تجدر الإشارة إلي أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في الدور الأول من الدوري، انتهت لصالح الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.