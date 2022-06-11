شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مسحة طبية جديدة لـ فتوح قبل العودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمسحة طبية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك للاطمئنان على حالة فتوح بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع اللاعب لمسحة أخيرة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.‏

وكان الجهاز الفنى حدد برنامجاً تأهيلياً لأحمد فتوح لتجهيزه فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، فى الجولة الـ20 من الدوري، حيث لن يلحق اللاعب بمواجهة الداخلية بالكأس.

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير قبل انضمامه للمنتخب الوطنى، ثم تعرض للإصابة بفيروس كورونا والتى أبعدته عن المشاركة مع المنتخب بصحبة محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة فى مواجهتى غينيا وإثيوبيا.

ويرغب الجهاز الفنى لفريق الزمالك فى تجهيز اللاعب جيدًا استعدادًا لقمة الدورى أمام الأهلى، لاسيما أن فتوح يعد من الركائز الأساسية بالفريق وغيابه سيؤثر على الأداء.