شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك قبل المران استعدادًا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين الجهاز الفني واللاعبين حول برنامج المران اليوم، حيث حرص فيريرا على شرح بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان الجهاز الفنى للزمالك حدد برنامجاً تأهيلياً لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لتجهيزه فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، فى الجولة الـ20 من الدوري.