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فريدة محمد تتوج ببطولة موريشيوس للاسكواش بعد الفوز على لاعبة بلجيكا

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القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية فريدة محمد ببطولة موريشيوس للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 30 ألف دولار للسيدات.

 

وفازت فريدة محمد فى المباراة النهائية على منافستها البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 51 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 6-11, 13-11, 6-11, 11-5.

 

وكانت فريدة قد فازت في مباراة الدور نصف النهائي على الفرنسية مليسا ألفيش بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 7-11, 11-7, 11-6.

 

من ناحية أخرى، تأهل إلى الدور النهائي بمنافسات الرجال في ذات البطولة كل من، محمد الشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، ودييجو إلياس لاعب بيرو والمصنف الخامس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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