شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطير إلى النمسا خلال أيام برفقة طبيب الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أكرم توفيق لاعب الأهلي للسفر إلى النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع والعرض على الخبير الألماني الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أشهر.

ويخوض أكرم توفيق حالياً برناج تأهيلي في النادي من أجل العودة للتدريبات الجماعية حيث يقوم اللاعب بتنفيذ برنامج وضعه له الخبير النمساوي.

ومن المقرر أن يسافر أكرم توفيق برفقة الدكتور أحمد أبوعلبة طبيب الأهلي، ويقضي هناك عدة أيام من أجل عرض حالته وتطورات تأهيله ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً بجانب برنامج الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية خلال أغسطس المقبل حسب رؤية الخبير النمساوي في وقت سابق.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال يناير الماضي.

ويواصل أكرم توفيق البرنامج التأهيلي له حالياً في الأهلي تحت متابعة الجهاز الطبي للفريق وحرص على حضور ودية المارد الأحمر الأخيرة أمام فريق قوات الدفاع الجوي التى أقيمت بملعب الأخير الثلاثاء الماضي وأنتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري بالسلوم المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.