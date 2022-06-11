شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع برنامجا تأهيليا لـ فتوح فى الزمالك استعدادًا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لتجهيزه فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، فى الجولة الـ20 من الدوري.

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير قبل انضمامه للمنتخب الوطنى، ثم تعرض للإصابة بفيروس كورونا والتى أبعدته عن المشاركة مع المنتخب بصحبة محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة فى مواجهتى غينيا وإثيوبيا.

ويرغب الجهاز الفنى لفريق الزمالك فى تجهيز اللاعب جيدًا استعدادًا لقمة الدورى أمام الأهلى، لاسيما أن فتوح يعد من الركائز الأساسية بالفريق وغيابه سيؤثر على الأداء.

وفى السياق ذاته، استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

وجاء اختيار الحكم عقب اعتذار الحكم الإيطالي دانييل دوفيري عن عدم إدارة قمة الأهلي والزمالك بعد موافقة الاتحاد الإيطالي فى أول الأمر، ليتم بعدها الاتفاق مع الاتحاد الإسباني والحكم لويس مونييرا.

ويرصد ”الخليج 365” السيرة الذاتية للحكم الإسبانى كالتالى:

الإسم : خوسيه لويس مونويرا

الجنسية: إسباني

العمر: 39 عاما

نال الشارة الدولية عام 2019

أهم البطولات التي أدار بيها مباريات:

تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، دورى أبطال أوروبا، الدورى الأوروبى، دورى المؤتمر الأوروبى، كأس السوبر الاسبانى، كأس إسبانيا، الدورى الأسبانى.

أهم المباريات التي أدارها:

مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، الذى جمعهما فى منافسات دور النصف نهائي من كأس السوبر الإسباني والتى أقيمت فى السعودية، ومباراتى برشلونة مع فياريال وريال مدريد مع إسبانيول بالموسم الأخير للدورى الإسبانى وغيرها من المباريات المهمة.